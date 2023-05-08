لاعب يعلن رحيله عن ليفربول

أعلن البرازيلي آرثر ميلو، رحيله عن ليفربول بعد انضمامه إلى صفوف "الريدز" قادما من يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إمكانية الشراء مقابل 37.5 مليون يورو.

وقال آرثر ميلو في تصريح أبرزه الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه في "تويتر": "أنا مستعد لخوض تحدٍ جديد. آمل أن أقول وداعًا لليفربول من خلال خوض بضع الدقائق".

وأضاف: "أريد أن أشكر المشجعين والنادي وكلوب الذين عاملوني دائمًا بشكل جيد. أشعر أنني بحالة جيدة للغاية الآن. يمكن أن يكون الدوري الإسباني خيارًا بالنسبة لي الآن في الموسم المقبل".

يذكر أن آرثر ميلو، البالغ من العمر 26 عاما، لم يشارك سوى 13 دقيقة فقط مع ليفربول في مختلف البطولات.

المصدر: وسائل إعلام