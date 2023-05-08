أسطورة ليفربول يطلق لقبا "كبيرا" على محمد صلاح بعد تحطيم العديد من الأرقام القياسية

صرح نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، روبي فاولر، بأن المصري محمد صلاح نجم "الريدز" الحالي، يجب أن يكون أسطورة ليفربول المطلقة، بعد مواصلة هوايته في تحطيم الأرقام القياسية.

وخرج محمد صلاح بأربعة أرقام مميزة من مباراة فريقه ليفربول أمام ضيفه برينتفورد (1-0) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز "الفرعون" المصري هدف الفوز الوحيد "للريدز" مبكرا، في الدقيقة 13 من متابعة لكرة مررها له زميله المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك برأسه على "طبق من ذهب".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في تسع مباريات متتالية على ملعبه "أنفيلد".

وأضافت الشبكة، أن هدف ليفربول في شباك برينتفورد، هو اليوبيلي رقم 100 "للفرعون" المصري على ملعب "أنفيلد" معقل "الريدز".

100 - Mohamed Salah has become the first player in @LFC history to score in nine consecutive home appearances in all competitions, while his opener against Brentford was his 100th goal for the Reds at Anfield. Kopite. #LIVBRE — OptaJoe (@OptaJoe) May 6, 2023

أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح رفع رصيده إلى 30 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم، وذلك للمرة الرابعة خلال ستة مواسم مع ليفربول.

كما عادل المصري رقم الأسطورة ستيفن جيرارد، قائد ليفربول السابق، صاحب المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، برصيد 186 هدفا سجلها خلال 302 مباراة، إضافة إلى 74 تمريرة حاسمة.

وأصبح محمد صلاح أحد أساطير نادي ليفربول من خلال عدد الأهداف التي سجلها، بحسب ما ذكر فاولر في تصريحات أدلى بها لموقع "بريميير ليغ"، وقال مازحا: "لكي نكون منصفين. أعتقد أنه في كل أسبوع يمر يجعل محمد صلاح الجميع يبدون سيئين".

وأضاف "لدى محمد صلاح سجل استثنائي في الدوري الإنجليزي. لا أعتقد أن أي شخص كان يتصور مقدار الأهداف التي حققها، وكمية العروض الرائعة التي قدمها وسيقدمها خلال مسيرته".

وتابع فاولر: "لقد أصبح ظاهرة مطلقة لليفربول. هو كتلة من الفن وزميل رائع.. يقول ويفعل كل الأشياء الصحيحة. ماذا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك؟ لقد كان صفقة استثنائية لليفربول"، وبالنظر إلى كل ما حققه مع فريقه "اعتقد أنه يجب أن يكون أسطورة ليفربول المطلقة".

ورغم أن البعض يرى أن هذا الموسم ليس هو موسم تألق "مو صلاح"، لكنه رغم ذلك نجح في تسجيل 30 هدفا للموسم الثالث على التوالي وللمرة الرابعة خلال سنواته الست مع ليفربول، فكيف يمكن أن يكون هذا موسما سيئا؟!"

يذكر أن محمد صلاح (30 عاما) يحتل المركز الرابع في ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" برصيد 19 هدفا حتى الآن، متأخرا بفارق هدف واحد عن صاحب المركز الثالث الإنجليزي إيفان توني مهاجم نادي برينتفورد.

بينما يتربع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي على عرش الهدافين برصيد 35 هدفا، ويليه في المرتبة الثانية النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، برصيد 26 هدفا.

المصدر: وسائل إعلام