الروسيان خاتشانوف وروبليف يتوجان بلقب منافسات الزوجي في مدريد

توج الروسيان كارين خاتشانوف وأندريه روبليف، بلقبهما الأول سويا في فئة الزوجي، إثر فوزهما ببطولة مدريد للتنس للماسترز.

وجاء تتويج الزوجي الروسي على حساب الثنائي المكون من الهندي روهان بوبانا والأسترالي ماثيو إيبدين.

واحتاج الثنائي الروسي لساعة واحدة وعشر دقائق لحسم المباراة واللقب، بنتيجة 6-3 و3-6 و10-3.

ورغم تفوقهما وحصدهما لعدد من الألقاب في منافسات الفردي، إلا أن هذا اللقب هو الأول للثنائي سويا في الزوجي (عندما يلعبان معا).

وبشكل عام، فإن هذا اللقب هو الأول في مسيرة خاتشانوف على الإطلاق في الزوجي، والرابع لروبليف بعد تتويجه في منافسات الزوجي في موسكو في 2015 مع ديميتري تورسونوف، وأصلان كاراتسيف في 2021 في الدوحة، وأخيرا العام الماضي في مارسيليا إلى جانب دينيس مولشانوف.

المصدر: وكالات