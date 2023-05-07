رئيس ريال مدريد ينهي الجدل حول مستقبل أنشيلوتي مع الفريق

حسم رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، مصير مدرب فريقه، الإيطالي كارلو أنشيلوتي المرتبط اسمه بتدريب منتخب البرازيل.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه أمس السبت، على أوساسونا 2-1.

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وأنهى رجال المدرب الإيطالي فترة عجاف استمرت 9 أعوام وتحديدا منذ لقبهم الأخير في المسابقة عام 2014.

وحسم بيريز الجدل حول مستقبل أنشيلوتي الذي تدور حوله شائعات عن قرب تدريبه لمنتخب البرازيل الباحث عن مدرب منذ نهاية كأس العالم 2022.

ورد رئيس ريال مدريد عقب التتويج بكأس إسبانيا عما إن كان المدرب الإيطالي سيكمل السنة المتبقية في عقده مع النادي: "لم نتطرق لذلك نحن أو هو، لذا لا أود سماع المزيد حول هذا، لديه عقد معنا ونحن سعداء بذلك".

ودعم بيريز جناحه البرازيلي فينيسيوس مؤكدا أنه أفضل لاعب في العالم في مركزه "هو الأفضل في العالم بمركزه، من الصعب إيقافه ولا أقول هذا اليوم بل في العموم. يرتكبون ضده مخالفات وحينما يحتج ينال بطاقات وهو أمر لا أفهمه. علينا حماية اللاعبين".

وشكا رئيس ريال مدريد من جدول المباريات المزدحم الذي لا يمنح فريقه راحة كافية "لا أعرف من يضع جدول المباريات، عليهم إعادة النظر فيه، لا يمكن اللعب بأقل من 3 أيام راحة، يتم إجهاد اللاعبين، وهذا يضر بهم".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد غد الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: goal.com