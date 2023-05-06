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كأس إسبانيا.. رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقبه الـ20 على حساب أوساسونا

الرياضة

كأس إسبانيا.. رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقبه الـ20 على حساب أوساسونا
AP
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قاد الجناح الدولي البرازيلي رودريغو ريال مدريد للفوز على أوساسونا 2-1 مساء يوم السبت، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وافتتح الريال التسجيل عبر رودريغو في الدقيقة الثانية، وعادل لوكاس تورو لأوساسونا (58)، قبل أن يضيف رودريغو الثاني بتسديدة من مسافة قريبة استقرت في الشباك (70) ليمنح فريقه اللقب. 

وأنهى رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فترة عجاف استمرت 9 أعوام وتحديدا منذ لقبهم الأخير في المسابقة عام 2014.

وتوج ريال مدريد بلقبه رقم 20 في مسابقة كأس إسبانيا معوضا جماهيره إخفاقه في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني الذي بات قريبا من غريمه برشلونة.

ويملك ريال مدريد فرصة الحفاظ على لقبه في دوري أبطال أوروبا حيث يواجه مانشستر سيتي في نصف النهائي.

المصدر: وكالات

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