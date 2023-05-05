الكاف يفرض عقوبات قاسية على الترجي قد تحرمه من دوري الأبطال

فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات قاسية على فريق الترجي التونسي، بسبب الأحداث التي وقعت في مباراته ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي، على ملعب حمادي العقربي برادس أحداث شغب واشتباكات بين جماهير الترجي والأمن التونسي وإطلاق قنابل مسيلة للدموع، مما أدى لتأخر انطلاق الشوط الثاني لأكثر من نصف ساعة كاملة.

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وجاءت عقوبات "الكاف" على الترجي كالتالي:

- اللعب من دون حضور الجمهور 4 مباريات مقبلة، والتي يكون فيها الترجي مضيفا؛ بسبب التجاوزات التي شهدها اللقاء الذي جمعه بشبيبة القبائل الجزائري.

- تأجيل تنفيذ القرار في حدود مقابلتين فقط، على ألا ينسب للترجي أي تجاوز تأديبي خلال 12 شهرا، وفي صورة أي تجاوز أو إخلال خلال هذه المدة، فسيقع حرمانه، وبصفة آلية من المشاركة في مسابقة دوري الأبطال، وتطبيق العقوبة المؤجلة.

- فرض غرامة مالية على الترجي قدرها 300 ألف دولار أمريكي.

ومن المقرر أن يستضيف الترجي منافسه الأهلي المصري، الجمعة المقبل على ملعب الأولمبي حمادي العقربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات