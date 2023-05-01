القبض على مشجع حمل منشارا كهربائيا في أحداث عنف بمباراة الترجي وشبيبة القبائل (فيديو)

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس، عمر حنين، إنه تم التمديد في آجال الاحتفاظ بـ66 متهما على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي التونسي وضيفه شبيبة القبائل.

وتسببت أعمال شغب من مشجعي الترجي في تأخير انطلاق الشوط الثاني من مباراة الفريق التونسي ضد ضيفه شبيبة القبائل الجزائري التي أقيمت أول أمس السبت ضمن إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وأثناء فترة الراحة بين الشوطين، حدثت اشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن، وألقى المشجعون ألعابا نارية نحو أرضية الملعب، مما دفع الحكم بتأخير انطلاق الشوط الثاني حفاظا على أرواح اللاعبين.

لقطة أظهرت استخدام منشار كهربائي لقطع حديد أسوار ملعب رادس أثناء أعمال شغب في مباراة الترجي وشبيبة القبائل أول أمسpic.twitter.com/Dz2xDZMwv6 — Khaled Attia (@kh_attia) May 1, 2023

كما انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لمشجع تونسي وهو يحمل منشارا كهربائيا في خلال اندلاع أعمال الشغب في ملعب رادس.

إنفلات أمني خطير حدث في مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل..كيف تم إدخال مثل هذه الأدوات الخطيرة للملعب ؟ منشار كهربائي 😳😳 pic.twitter.com/07l6is6kyM — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) April 30, 2023

وقال القاضي عمر حنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الاثنين، إنه تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني للبحث في ملابسات أحداث الشغب والعنف التي شهدها ملعب رادس، من أجل تهم تكوين وفاق إجرامي للاعتداء على الأملاك والأشخاص وإضرام النار، مبينا في ذات الصدد أنه تم تسجيل 6 محاضر تعلقت بحمل سلاح أبيض دون رخصة وتدليس بطاقات دخول للملعب وحيازة مادة مخدرة.

وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس أنه تم كذلك إلقاء القبض على المشتبه به في حمل المنشار الكهربائي الذي تم استخدامه بعد خلع المستودع التابع لإدارة الحي الوطني الرياضي بملعب حمادي العقربي برادس وإخراج جزء من المعدات المخزنة داخله ومن بينها آلة منشار كهربائي وعجلة مطّاطية كبيرة الحجم تابعة لجرار تم إشعالها لاحقا بأحد مداخل الملعب.

يذكر أن الترجي اقتنص بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم التعادل أمام شبيبة القبائل 1-1، في إياب ربع نهائي البطولة.

واستفاد الترجي من فوزه خارج ملعبه الأسبوع الماضي في الجزائر (1-0)، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري في نصف النهائي.

المصدر: mosaiquefm