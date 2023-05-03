رسميا.. أول الهابطين من الدوري الإسباني

تعرض نادي إلتشي للخسارة على يد منافسه ألميريا بهدفين لهدف على ملعب "البحر المتوسط الأبيض" ضمن لقاءات الجولة 33 من عمر الدوري الإسباني.

ونجح ألميريا في تحقيق الفوز عن طريق ثنائية لاعبيه، ليوناردو بابتيستاو، وأدريان مباريا، فيما سجل إيزيكويل بونسي هدف تقليص الفارق لصالح إلتشي.

وبهذا الهزيمة، أصبح نادي إلتشي أول الهابطين من بطولة الدوري الإسباني للدرجة الأولى عن هذا الموسم بعدما تأكد حصوله على المركز الأخير حتى نهاية الموسم.

حيث أن الخسارة أبقت إلتشي في المركز الـ20 والأخير برصيد 16 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه خيتافي الذي يحل في المركز التاسع عشر.

Lo sentimos de corazón



Ahora y siempre Mucho Elche pic.twitter.com/qDHEj2Of0g — Elche Club de Fútbol🌴💯🥇 (@elchecf) May 2, 2023

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وبالتالي، تم تأكد هبوط إلتشي لدوري الدرجة الثانية الإسباني، وذلك قبل 5 جولات من نهاية مسابقة الليغا، حيث أن إلتشي لن يتمكن من الصعود لمركز يبقيه في الليغا حتى في حال فاز بجميع مبارياته المقبلة.

بينما يظل الصراع مشتعل على باقي مقاعد الهبوط في الليغا، حيث يأتي خيتافي في المركز التاسع عشر برصيد 31 نقطة من 32 مباراة، ونفس الأمر بالنسبة لإسبانيول الذي يأتي في المركز الثامن عشر، أما فالنسيا فيأتي في المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن بلد الوليد وقادش صاحبي المركز السادس عشر والخامس عشر على التوالي.

المصدر: "وسائل إعلام"