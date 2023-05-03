تصرف غريب من نجم ريال مدريد بعد طرده (صورة)

أثار داني كارفاخال ظهير ريال مدريد الجدل بتصرف مفاجئ على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء مباراة الميرنغي وريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، أمس الثلاثاء.

وتدخل كارفاخال بعنف على أيهين مونيوز لاعب ريال سوسيداد، لينال بطاقة صفراء ثانية وبالتالي الطرد، عند الدقيقة 61.

وعقب طرد كارفاخال بـ5 دقائق، نشر اللاعب الإسباني على حسابه بشبكة "إنستغرام" عبر خاصية الـ(ستوري) تتضمن "إيموجي"وجها يضحك، ساخرا من قرار الحكم.

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وانتهت المواجهة بخسارة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز، رفع ريال سوسييداد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في مركز الوصافة بفارق 14 نقطة عن المتصدر برشلونة الفائز على أوساسونا 1-0.

وبات برشلونة بحاجة لفوز وحيد في الجولات الخمس المتبقية لينتزع لقب الدوري من غريمه ريال مدريد، ويتوج للمرة الأولى منذ 2019.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"





