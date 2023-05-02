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الدوري الإسباني.. ريال سوسييداد يسقط ريال مدريد بثنائية

الرياضة

الدوري الإسباني.. ريال سوسييداد يسقط ريال مدريد بثنائية
AP
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حقق ريال سوسييداد فوزا ثمينا على حساب ضيفه ريال مدريد بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز ثنائية ريال سوسييداد، تاكيفوسا كوبو وأندير بارينتشيا في الدقيقتين 47 و85.

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وأكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62، بعد طرد ظهيره الأيمن داني كارفاخال.

وبهذا الفوز، رفع ريال سوسييداد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في مركز الوصافة بفارق 14 نقطة عن المتصدر برشلونة الفائز على أوساسونا 1-0.

وبات برشلونة بحاجة لفوز وحيد في الجولات الخمس المتبقية لينتزع لقب الدوري من غريمه ريال مدريد، ويتوج للمرة الأولى منذ 2019.

المصدر: RT

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