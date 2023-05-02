البديل ألبا يقود برشلونة إلى فوز صعب على أوساسونا ويقربه من اللقب

أنقذ المدافع البديل جوردي ألبا ناديه برشلونة من السقوط في فخ تعادل مخيب أمام ضيفه أوساسونا المنقوص بعد أن سجل له هدف الفوز ليقرب "البارسا" من التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وكان برشلونة في طريقه إلى التعثر أمام أوساسونا الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 إثر طرد مدافعه خورخي إيراندو، لكن ألبا الذي دخل في الدقيقة 76 مكان أليخاندو بالديه نجح في تسجيل هدف الفوز 1-0 قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وواصل برشلونة صحوته وحقق انتصاره الثاني تواليا والسادس والعشرين هذا الموسم، فعزز صدارته برصيد 82 نقطة موسعا الفارق مؤقتا إلى 14 نقطة عن غريمه التقليدي وملاحقه المباشر حامل اللقب ريال مدريد الذي يخوض لاحقا رحلة محفوفة بالمخاطر على أرض ريال سوسييداد الرابع.

وفي حال سقوط النادي الملكي، سيكون برشلونة بحاجة إلى فوز واحد للظفر باللقب الأول في الدوري منذ العام 2019.

أما أوساسونا الذي يلاقي ريال مدريد السبت المقبل في نهائي كأس إسبانيا، فتراجع إلى المركز التاسع مع 44 نقطة.

المصدر: وكالات