برشلونة يكتسح ريال بيتيس.. في ليلة تاريخية للمراهق الأمين جمال (فيديو)

صالح نادي برشلونة جماهيره على حساب ضيفه ريال بيتيس بفوزه عليه (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ضرب الفريق الكتالوني بقوة في الشوط الأول وتقدم بثلاثة أهداف عبر كل من المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والجناح البرازيلي رافينيا، في الدقائق (14، 36، 39) على الترتيب، بينما جاء الهدف الرابع بـ"نيران صديقة" في الدقيقة 82، وسجله الأرجنتيني غويدو رودريغيز لاعب خط وسط الفريق الضيف خطأ في مرماه.

وأكمل نادي ريال بيتيس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه إدغار غونزاليس في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

واستعاد فريق برشلونة، توازنه بعد هزيمته أمام مضيفه رايو فاليكانو (1-2) في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 79 نقطة، ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري "لا ليغا"، بفارق 11 نقطة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما يشغل نادي ريال بيتيس المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 49 نقطة.

وشهدت الدقيقة الـ 83 مشاركة اللاعب المراهق الأمين جمال بقميص برشلونة "البلوغرانا" وهو في عمر 15 عاما و290 يوما، ليصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ النادي بالدوري الإسباني "لا ليغا".

كما بات جمال خامس أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإسباني، بينما يعد لوكا روميرو هو أصغر لاعب والذي شارك في عمر 15 عاما 219 يوما.

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وولد الأمين جمال في مدينة ماتارو التي تقع على بعد 30 كيلومترا شرق وسط مدينة برشلونة، لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وانضم لأكاديمية برشلونة "لاماسيا" في سن السابعة.

ويتمتع جمال، بقدرات كبيرة في المراوغة والتمرير والتسجيل، وهو قادر على اللعب كقلب مهاجم أو لاعب خط وسط مهاجم أو كجناح في الغالب على الجهة اليمنى.

كما يملك قدما يسرى مذهلة، تسهل عليه عملية اتخاذ قرار التسديد من أي مكان في الملعب، ويقارنه البعض بأسطورة نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واختار الأمين جمال تمثيل منتخبات إسبانيا على صعيد الناشئين والشباب، ومع ذلك لا يزال بوسعه الانضمام لمنتخب المغرب إذا قرر تغيير هويته الرياضية، كونه لم يحمل بعد قميص منتخب إسبانيا الأول.

المصدر: RT