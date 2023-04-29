ريال مدريد يكرم وفادة ألميريا برباعية (فيديو)

استعاد فريق ريال مدريد توازنه على حساب ضيفه ألميريا بفوزه عليه (4-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما 3 أهداف متتالية "هاتريك" للفريق الملكي عند الدقائق (5، 17، و42 من ركلة جزاء)، بينما تكفل زميله البرازيلي رودريغو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 47.

في حين وقع على ثنائية الضيوف كل من المهاجم البرازيلي لاتزارو ماركيز، ولاعب خط الوسط الأرجنتيني لوكاس روبيرتون في الدقيقتين (45 و61) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

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وصالح فريق ريال مدريد، حامل اللقب، جماهيره بعد هزيمته أمام مضيفه جيرونا (2-4) في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا"، مقلصا الفارق إلى 8 نقاط بينه وبين المتصدر برشلونة، قبل مباراته أمام ضيفه ريال بيتيس في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

بينما يشغل نادي ألميريا المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 33 نقطة حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT