كيف سيرد تركي آل الشيخ على "هدية" كريم بنزيما ؟ (فيديو)

حقق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، رقما قياسيا جديدا مع فريقه، خلال مباراته أمام ضيفه ألميريا مساء يوم السبت، وذلك في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز بنزيما 3 أهداف "هتريك" للفريق الملكي في مرمى نادي ألميريا لمالكه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، عند الدقائق (5، 17، و42 من ركلة جزاء) ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وأصبح كريم بنزيما رابع أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإسباني "لا ليغا" برصيد 236 هدفا، متخطيا النجم المكسيكي هوغو سانشيز، الذي سجل 234 هدفا خلال مسيرته الاحترافية.

وفي ما يلي قائمة أفضل الهدافين في تاريخ "الليغا":

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي 472 هدفا

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو 311 هدفا

3- الإسباني تيلمو زارا 251 هدفا

4- الفرنسي كريم بنزيما 236 هدفا

5- المكسيكي هوغو سانشيز 234 هدفا

6- الإسباني راؤول غونزاليس 228 هدفا

7- ألفريدو دي ستيفانو (الأرجنتين - إسبانيا) 227 هدفا

8- الإسباني سيزار 222 هدفا

9- الإسباني كويني 219 هدفا

10- الإسباني باهينو 212 هدفا.

يذكر أن تركي آل الشيخ استحوذ في أواخر عام 2019، على نادي ألميريا الذي عاد إلى دوري الأضواء بعد غياب دام 7 سنوات.

وكان ألميريا قد تأهل إلى دوري الدرجة الأولى "الليغا" بعد أن نجح في الفوز بدوري الدرجة الثانية الإسباني للموسم (2021-2022).

المصدر: وكالات