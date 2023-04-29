"كنت محظوظا باللعب ضده".. رئيس الاتحاد الإسباني يكشف موقفه من عودة ميسي لبرشلونة

صرح رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بأنه سيرحب بذراع مفتوحة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حال عودته إلى صفوف فريق برشلونة، في الموسم المقبل.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع نادي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف المقبل، وذكرت عدة تقارير بأن النجم الأرجنتيني يخطط للعودة إلى برشلونة بالمجان منا رحل عنه قبل عامين.

وقال روبياليس في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إذا عاد ميسي إلى الدوري الإسباني، سنرحب به بذراع مفتوحة".

وأضاف: "لقد كنت محظوظا باللعب ضد ليونيل ميسي، لكن لا أعرف إذا كان ذلك من باب الحظ الجيد أم السيئ، لأنه كان علي أن أراقبه وهو لاعب رائع لن يتكرر".

وتابع رئيس الاتحاد الإسباني: "في حال عودة ميسي المحتملة إلى الدوري الإسباني، فلن أتدخل في هذا الأمر أيضا".

وأشار: "يريد جميع الإسبان، ومشجعو كرة القدم الإسبانية في الخارج أن يتواجد أفضل اللاعبين في الليغا، ومع ذلك، المسألة تخص اللاعب وبرشلونة الذي يتفاوض حول الامر".

وأتم لويس روبياليس: "لا أتدخل في الأمر مهما حدث، ميسي فريد من نوعه في عالم كرة القدم، وسأتمنى له الأفضل دائما".

المصدر: وكالات