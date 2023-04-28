ماذا يخبئ الرائد للنصر ورونالدو.. هل يقطع "صاروخ ماديرا" صيامه وينهي معاناته؟

يحتضن ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الجمعة، مباراة هامة لنادي النصر ضد ضيفه الرائد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي.

وسيبدأ الكرواتي دينكو إيليتشيتش (49 عاما) المدير الفني لنادي النصر السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو:

44- نواف العقيدي

2- سلطان الغنام

78- علي لاجامي

21- ألفارو غونزاليس

13- جيسلان كونان

19- على الحسن

17- عبد الله الخيبري

18- لويز غوستافو

23- أيمن يحيى

29- عبد الرحمن غريب

7- كريستيانو رونالدو.

قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الرائد اليوم 💛



بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/4V4avo26Oh — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 28, 2023

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ويعاني كريستيانو رونالدو (38 عاما) من عقم تهديفي، إذ لم يزر الشباك في آخر ثلاث مباريات لنادي النصر، أمام الهلال والفيحاء في دوري روشن، وخرج من الدور قبل النهائي لكأس الملك، على يد الوحدة، ليخسر فريق "العالمي" في مواجهتين ويتعادل في واحدة.

علما أن النجم البرتغالي أحرز 11 هدفا بقميص "العالمي" في الدوري ويتقاسم المركز السادس في قائمة الهدافين مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الشباب.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين بكرة القدم، برصيد 53 نقطة، متأخرا بفارق 6 نقاط عن المتصدر نادي اتحاد جدة.

في المقابل يشغل فريق الرائد المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 26 نقطة.

المصدر: وكالات