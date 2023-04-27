خدعة "الكباب ورونالدو".. النصر يكشف حقيقة تصريحات الرئيس

كشف المستشار الصحفي لنادي النصر السعودي، وليد المهيدب، حقيقة التصريحات المنسوبة لرئيس النادي، مسلي آل معمر، في وسائل إعلام إسبانية، حول تعرضه للخداع في صفقة كريستيانو رونالدو.

وقال المهيدب، في اتصال تليفوني مع وكالة الأنباء الإسبانية، يوم الخميس: "التصريحات التي خرجت في الصحافة الإسبانية من مصدر على موقع Arabia News 50 زائفة وغير صحيحة، شكلا ومضمونا".

وأشار إلى أن رئيس النادي لم يجر مقابلات صحفية مؤخرا، وحذر من أنه لا يوجد موقع سعودي يدعى "Arabia News 50"، وهو المصدر الذي اعتمدت عليه وسائل إعلام لنقل الخبر.

وبحسب عدة صحف إسبانية ولاتينية، فإن رئيس النادي قال: "لقد تم خداعي مرتين فقط في حياتي، المرة الأولى كانت عندما طلبت 3 كبابات فأعطوني اثنتين فقط، والمرة الثانية كانت بتوقيعي مع كريستيانو رونالدو".

وقال المستشار الصحفي للنصر عن ذلك: "يبدو أن صحيفة ما انتزعت التصريح من نكتة، واعتقدت أنه حقيقي".

وأكد وليد المهيدب أن النجم كريستيانو رونالدو (38 عاما) لديه عقد لمدة عامين ونصف العام، وأنه يشعر بالسعادة في نادي النصر، كما أن النادي فخور وسعيد بضمه.

المصدر: وسائل إعلام