مرتضى منصور يحسم موقفه بشأن الانسحاب من كأس السوبر.. ويدعو لاجتماع طارئ

صرح رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، بأنه لا يمكن الاستجابة لدعوات الانسحاب من كأس السوبر، موجها الدعوة لمجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ، لمناقشة العديد من الأمور بهذا الشأن.

وحسب الموقع الرسمي للزمالك، فإن الاجتماع سيعقد بعد غد الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت العاصمة القاهرة.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "هناك دعوات من المشجعين للمطالبة بالانسحاب من مباراة السوبر، مع احترامي للجماهير لكن لا يمكن الاستجابة لهذه الدعوات".

وأوضح: "الجمعية العمومية للنادي قامت بانتخابي للقيام بعمل مؤسسي مع مجلس الإدارة واتخاذ القرارات، بالنسبة لي مصلحة الوطن رقم 1 ثم مصلحة الزمالك تأتي في المرتبة الثانية".

وتابع: "لا أتراجع عن القرارات التي أتخذها، قلت من قبل لن نلعب مباراة المقاصة وهذا ما حدث، كما قلت إننا لن نخوض مباراة الأهلي وهذا ما حدث".

وأردف: "لم أر أي إشادة بأمير مرتضى الذي اختار أوسوريو، لجنة الكرة ليس لها علاقة بالتعاقد مع المدرب الحالي، أعضاء اللجنة اختاروا المدرب الألماني الهارب وآخر إسباني رفض الرد عليهم".

وواصل: "قررنا التخلي عن خدمات فيريرا بعدما أدركنا أنه لن ينجح في تصحيح المسار، أسامة نبيه تولى المسؤولية خلفا له لكنه لم يحتمل الانتقادات لذا قررنا إعادة فيريرا مجددا".

وأكمل: "المدرب الجديد يعمل بكل جهده ولا يجد مشكلة في استبدال نجم كبير بحجم شيكابالا، هذا ما نبحث عنه، صالح النادي".

وكشف مرتضى منصور: "مجلس الإدارة اختارني رئيسا لبعثة الزمالك إلى الإمارات لكنني لن أسافر امتثالا لقرار لجنة الانضباط بمنعي من حضور المباريات لمدة شهرين، لكن يجب أن يتم تطبيق القانون على الجميع".

وأشار: "ستحدث مشكلة كبيرة إذا سافر اللاعبان الموقوفان في الأهلي إلى الإمارات وشاركا في مباراة السوبر".

وأتم مرتضى حديثه قائلا: "حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق حكم عليه بالحبس 15 يوما وبعد 24 ساعة تم إخلاء سبيله، وذلك لأن الجمهور الحقيقي وقف خلفه".

ومن المقرر إقامة مباراة كأس السوبر المصري للموسم (2021-2022) يوم الجمعة 5 مايو المقبل، بين الزمالك والأهلي، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويخوض الزمالك السوبر بصفته بطلا للدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي للمرة الـ14 في تاريخه، فيما يلعب الأهلي بصفته بطلا لكأس مصر بعد تتويجه باللقب في أبريل الجاري، على حساب بيراميدز بفوزه (2-1) في المباراة النهائية.

المصدر: وسائل إعلام