ميدو يتمنى انسحاب الزمالك من كأس السوبر.. ما عقوبة الانسحاب ومن سيلعب بدلا منه؟

فجّر نجم الزمالك سابقا، أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بالنادي، حالة كبيرة من الجدل بشأن إمكانية الانسحاب من المباراة المرتقبة أمام الأهلي ضمن كأس السوبر المصري لكرة القدم.

ومن المقرر إقامة مباراة كأس السوبر المصري للموسم (2021-2022) يوم الجمعة 5 مايو المقبل، بين الزمالك والأهلي، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويخوض الزمالك كأس السوبر بصفته بطلا للدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي، للمرة الـ14 في تاريخه، فيما يلعب الأهلي بصفته بطلا لكأس مصر بعد تتويجه باللقب في أبريل الجاري، على حساب بيراميدز بفوزه (2-1) في المباراة النهائية.

وكتب ميدو "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا، وجاء فيها: "توقعي أن الزمالك سينسحب من مباراة السوبر".

مبروك #الزمالك فوز مهم وأول فوز تحت قيادة خوان أوسوريو…الأن هناك وقت كافي للمدرب للعمل مع اللاعبين قبل مباريات الدوري القادمة!! توقعي أن #الزمالك سينسحب من مباراة #السوبر — Mido (@midoahm) April 26, 2023

وأضاف: "أتمنى ألا يكون انسحاب الزمالك مجرد تهديد، أتمنى الانسحاب من السوبر مهما كانت العواقب، فما يحدث من المسؤولين عن الكرة في مصر فضيحة في حقهم!!".

لو انسحب #الزمالك أتمنى انه مايكونش تهديد بس!! أتمنى من كل قلبي ان ينسحب #الزمالك من #السوبر مهما كانت العواقب !! ما يحدث من المسؤولين عن الكرة في مصر فضيحة في حقهم!! — Mido (@midoahm) April 26, 2023

وتابع ميدو: "أتمنى أن ينسى كل الزمالكاوية خلافاتهم في الوقت الحالي ويدعمون قرار المجلس في حالة الانسحاب.. الزمالك ليس ناديا صغيرا حتى ينبطح المسؤولون عن الكرة هذا الانبطاح في بلد له تاريخ كبير في كرة القدم مثل مصر".

اتمنى أن ينسى كل #الزمالكاوية خلافاتهم في الوقت الحالي ويدعموا قرار المجلس في حالة الإنسحاب.. #الزمالك ليس نادي صغيرا حتى ينبطح المسؤولين عن الكرة هذا الانبطاح في بلد لها تاريخ كبير في كرة القدم مثل #مصر — Mido (@midoahm) April 26, 2023

وستكون هناك عقوبات قوية تنتظر الزمالك حال انسحابه من كأس السوبر، وهو ما كشفه الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامجه "مساء أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس".

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وتنص لائحة العقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة على حرمان الفريق المنسحب من كأس السوبر عامين من المشاركة بالبطولة، مع توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه.

وفي سياق آخر، تنص المادة 64 من لائحة المسابقات لاتحاد الكرة، على أنه في حال اعتذار بطل الدوري عن عدم المشاركة في السوبر، سيشارك بدلا منه وصيفه، ثم بالترتيب.

بالتالي، في حال انسحاب الزمالك، سيشارك بيراميدز وصيف بطولتي الدوري والكأس، أمام الأهلي في كأس السوبر.

المصدر: وسائل إعلام