مودريتش يبلغ إدارة ريال مدريد بقراره حول العرض السعودي

كشف تقرير صحفي إسباني، عن كواليس لقاء الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد، مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وتلقى مودريتش عرضا مغريا، من أحد أندية الدوري السعودي، مقابل 50 مليون يورو لموسمين.

إقرأ المزيد

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مودريتش أوضح لبيريز استعداده لرفض هذا العرض من أجل البقاء في ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن بيريز يقدر موقف مودريتش وسيعرض عليه البقاء لموسم آخر مع الفريق الملكي.

وشارك مودريتش في 44 مباراة بقميص ريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات، وساهم في تسجيل 12 هدفا، ولازال قادرا على إحداث الفارق بقميص الميرنغي.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

المصدر: "وسائل إعلام"