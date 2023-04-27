الكشف عن تفاصيل حوار ميسي مع قائدي برشلونة في أحد المطاعم

كشفت محطة "راديو كتالونيا" الإذاعية الإسبانية أخيرا عن تفاصيل ما دار بين ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وقائدي برشلونة خلال العشاء الذي أقيم بأحد أفخم المطاعم في المدينة.

وتناول النجم الأرجنتيني العشاء مع زميليه السابقين في النادي الكتالوني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، مما زاد التكهنات حول عودته لناديه الأم.

ℹ NOTICIA @JijantesFC



Exclusiva en Jijantes el encuentro de Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Pepe Costa en un restaurante de la ciudad de Barcelona pic.twitter.com/SCnugMS7Ve — Jijantes FC (@JijantesFC) April 24, 2023

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ووفقا للتقرير، أكد ميسي لبوسكيتس وألبا أنه في حالة استيفاء شروط تسجيل عقده في رابطة الدوري الإسباني فإنه سيعود بالفعل إلى برشلونة، وهو ما يشير إلى أن اتفاقه مع النادي يبدو متقدما للغاية بالفعل.

والأهم من ذلك، يبدو أن ميسي كان يحمل الكثير من الثقة في العودة إلى برشلونة، على الرغم مما حدث قبل عامين، فهو واثق من أنه هذه المرة لن يواجه النادي مشكلة في تسجيل عقده وسيتمكن من العودة إلى النادي الكتالوني.

ومن جانبه، فإن بوسكيتس، الذي ينتهي عقده مع برشلونة نهاية الموسم الحالي، في حال وصول ميسي سيجعله يقبل تجديد عقده والبقاء لمدة عام آخر في برشلونة، ويبدو أن استمراره بالفعل معلق بوصول ميسي قبل كل شيء.

أما ألبا، الذي يمتد عقده حتى صيف 2024، فإن وصول ميسي سيجعله يبقى حتى نهاية عقده على الأقل، على الرغم من أنه يخشى أن تتراجع أهميته الرياضية في الفريق أكثر من الموسم الحالي.

وعن المدة المتوقع أن يبقى فيها الثلاثي سويا في برشلونة، كشفت الإذاعة الكتالونية أنهم يرون أنفسهم قادرين على اللعب معا لموسم واحد وليس موسمين.

وسيكون هذا أحد العوامل التي يجب الاتفاق عليها بين برشلونة وميسي، حيث يفضل النادي عودة ميسي لمدة موسمين وأن يكون نجم افتتاح "كامب نو" الجديد.

المصدر: "وسائل إعلام"