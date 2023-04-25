استقالات في النصر.. وغضب رونالدو بعد كارثة الكأس

أثار خروج نادي النصر من الدور قبل النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الوحدة إثر هزيمته أمامه (0-1) أمس الاثنين، اهتماما كبيرا في الوسط الرياضي بمصير "العالمي".

وفي أول رد فعل على كارثة الخروج من مسابقة الكأس، قرر اثنان من أعضاء مجلس إدارة نادي النصر، تقديم استقالتيهما بشكل رسمي.

ورفضت شبكة "عالم النصر"، الكشف عن اسم العضوين، مؤكدة على أنهما سيقدمان الاستقالة رسميا، اليوم الثلاثاء.

كما ألمح الإعلامي والمستشار القانوني محمد الدويش، إلى قرب رحيل مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، بعد خروج الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الدويش عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر": "سيمتصون غضب الجمهور بتغيير رئيس النادي، كما غيروا المدرب ولن يتغير أي شيء".

وتابع: "من بيدهم ملف عقود اللاعبين الأجانب والمحليين وبقائهم أو رحيلهم هم المشكلة، يورطون النادي بتعاقدات وتغييرات وتجديدات كي تثقل الالتزامات والديون وتستمر القضايا فلا تأتي إدارة خارج سيطرتهم".

وشدد "النصر لم يكن سيئا في الشوط الثاني أمام الوحدة، لقد ضغط وهاجم واصطدم بحارس متمكن في بعض الفرص، وبنحس غريب في فرص أخرى، النصر كان يستحق على الأقل التعادل والذهاب للوقت الإضافي".

وأتم الدويش "النصر ينقصه وجود لاعبين أجانب يصنعون الفارق.. كريستيانو رونالدو وحده لن يحقق بطولة".

ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة "O jogo" البرتغالية، عن رد فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما بين شوطي المباراة ضد الوحدة.

وأشارت الصحيفة الشهيرة، إلى أن رونالدو، دخل غرف الملابس، أثناء استراحة الشوطين في مباراة النصر والوحدة، وهو غاضب بشكل كبير.

وقرر رونالدو مناقشة مسؤولي نادي النصر، للتأكيد على ضرورة "ري" عشب ملعب "الأول بارك"، الخاص بالفريق، بشكل جيد أثناء المباريات.

وأبلغ كريستيانو رونالدو، زملاءه في قلعة "العالمي"، بأن حالة عشب الملعب، كانت سيئة للغاية، خلال الشوط الأول من المباراة.

تواصلت معاناة نادي النصر بذلك في الفترة الأخيرة، حيث تعثر الفريق أيضا في آخر مباراتين له بالدوري السعودي "روشن" للمحترفين، إذ تعادل سلبيا مع مضيفه الفيحاء ثم خسر أمام مضيفه الهلال بهدفين من دون رد، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: وسائل إعلام محلية