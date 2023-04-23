ديفيس يسقط غارسيا بالضربة القاضية في نزال جماهيري (فيديو)

أطاح الملاكم الأمريكي جيرفونتا ديفيس بمواطنه راين غارسيا، بالضربة القاضية في نزال دون لقب رسمي أقيم أمام حشد غفير، يوم الأحد في لاس فيغاس.

وأسقط ديفيس، المكنى "تانك" (الدبابة)، غارسيا على أرض الحلبة مرة أولى في الجولة الثانية، فيما كانت التالية قاضية خلال الجولة السابعة.

ورغم عدم التنافس على أي لقب، إلا أن النزال أثار الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لخوضه من قبل ملاكمين لم يتذوقا طعم الهزيمة من قبل.

وأحرز ديفيس فوزه الـ29، بينها 27 بالضربة القاضية دون تلقي أي خسارة.

في المقابل، تلقى غارسيا (24 عاما) خسارته الأولى في نزاله الـ24.

وكان ديفيس (28 عاما)، توج سابقا بخمسة ألقاب عالمية في ثلاثة أوزان مختلفة (السوبر-ريشة، الخفيف، السوبر-خفيف).

وبعد هذا الفوز، سيواجه ديفيس الذي يحظى برعاية من الملاكم الأمريكي الشهير فلويد مايويذر، الفائز في النزال المنتظر بين الأمريكي دايفين هايني والأوكراني فاسيل لوماتشينكو المقرر في 20 مايو في لاس فيغاس.

المصدر: وكالات