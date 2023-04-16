شكوى بلغتين ضد "السباب الجماعي" لجمهور الأهلي.. مرتضى منصور يتحرك لأخذ حق شيكابالا (فيديو)

كشف رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، عن اتجاه إدارة النادي لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد جمهور الأهلي على خلفية السباب الجماعي للاعب شيكابالا.

وأكد مرتضى منصور عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، قائلا: "الزمالك سيتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي، ضد جمهور الأهلي الذي تعمد توجيه السباب إلى شيكابالا خلال مباراة فاركو".

وأضاف: "الشكوى يتم ترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وسيتم إرسالها إلى الاتحاد الدولي بواسطة محامي الزمالك، وأمير مرتضى المشرف على الكرة في النادي".

وتابع: "إذا لم يحصل الزمالك على حق شيكابالا سأتقدم باستقالتي من رئاسة النادي، وأمير مرتضى يعمل في الزمالك بشكل تطوعي ويدفع من جيبه الخاص".

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وواصل: "أرسلنا أول أمس إلى الاتحاد الدولي بشأن قضية كهربا، ولن نعلن عن التفاصيل الآن لكننا لسنا نائمين على المؤامرة ضد الزمالك في هذه الأزمة".

على صعيد متصل، علق اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا خلال ظهوره مع مرتضى قائلا: "نريد أن نحصل على حقنا هذه المرة، لأننا لا علاقة لنا بالمباراة".

وشهدت مباراة نادي الأهلي أمام ضيفه فاركو، التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، سبابا جماعيا لقائد الزمالك شيكابالا من قبل الجماهير.

المصدر: وسائل إعلام