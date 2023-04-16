أول تعليق من وزارة الرياضة على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

تنتظر وزارة الشباب والرياضة حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلزام الوزارة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

وقال مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، إن الشؤون القانونية ستدرس قرار المحكمة كما تنتظر إذا كان هناك طعون أخرى سيتم تقديمها من جانب رئيس نادي الزمالك، بحيث لم يصدر قرارا من الجهة الإدارية إلا بعد الانتهاء الكامل من جميع الطرق القانونية.

وأضاف المصدر أن وزارة الشباب والرياضة تحترم أحكام القضاء وفي الوقت نفسه لن يتم الاستعجال في اتخاذ أية قرارات حاليا الا بعد الدراسة الوافية.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قد قضت اليوم الأحد، بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

‏وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك، بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

المصدر: وسائل إعلام