بـ9 لاعبين وإهدار ركلتي جزاء.. سبارتاك يهزم توربيدو في "ديربي" موسكو

كسب فريق سبارتاك "ديربي" العاصمة موسكو، ضد جاره تربيدو (2-1) الذي جمعهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدفي سبارتاك كل من المهاجمين، السنغالي كيتا بالدي، ورومان زوبنين في الدقيقتين (18، و45 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم إيليا ستيانوفيتش هدف توربيدو الوحيد عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء من قبل لاعبي سبارتاك موسكو كيتا بالدي وروسلان ليتفينوف في الدقيقتين (15، و40) على الترتيب، وطرد لاعبيه روسلان ليتفينوف وكريستوفر مارتينز بيريرا من لوكسمبورغ في الدقيقتين (48، و90) على الترتيب،

وحقق فريق سبارتاك موسكو أول انتصار له بعد هزيمة وتعادلين على التوالي، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف خلف نادي روستوف.

بينما يتذيل نادي توربيدو جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة فقط.

المصدر: RT