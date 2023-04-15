تسيسكا موسكو يعمق جراح أورال

خرج فريق تسيسكا موسكو بفوز ثمين من ملعب مضيفه أورال (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي فريق العاصمة موسكو كل من المهاجمين، أنطون زابولوتني، وفيودور تشالوف في الدقيقتين (13، و59 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط الهولندي راي فلويت هدف أصحاب الأرض بحلول الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وحقق فريق تسيسكا موسكو انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق نقطتين، جاره سبارتاك قبل مباراته أمام توربيدو في "ديربي" العاصمة موسكو، في وقت لاحق من مساء اليوم السبت.

بينما تعرض نادي أورال من مدينة يكاترينبورغ للهزيمة الرابعة على التوالي، ويشغل المركز العاشر على سلم الترتيب حتى الآن برصيد 25 نقطة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT