دينامو موسكو يقلب الطاولة على "باري"

أنجز فريق دينامو موسكو مهمته بفوزه على ضيفه "باري إن إن" (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الضيوف بهدف سجله اللاعب دينيس غلوشاكوف عند الدقيقة 67 من ضربة جزاء.

ورد أصحاب الأرض بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من اللاعبين، ياروسلاف غلاديشيف، ودانييل فومين، وفيدور سمولوف في الدقائق (79، 86، و90 من ضربة جزاء) على الترتيب.

ورفع فريق دينامو موسكو رصيده بعد هذا الفوز، إلى 39 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

بينما توقف رصيد نادي "باري إن إن" من مدينة نيجني نوفغورود، عند 19 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT