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شاهد.. هدف الأسبوع في دوري الأبطال

الرياضة

شاهد.. هدف الأسبوع في دوري الأبطال
Globallookpress
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، فوز الإسباني رودريغو، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، بجائزة أفضل هدف، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لـ"يويفا" على موقع "تويتر" مقطع فيديو لأفضل أهداف هذا الأسبوع لدوري الأبطال "التشامبيونز ليغ".

وجاء في المركز الأول هدف رودريغو، الذي سجله في مرمى ضيفه بايرن ميونخ الألماني (3-0) في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

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وتفوق رودريغو، على كل من، الإيطالي نيكولو باريلا نجم فريق إنتر ميلان، صاحب الهدف الأول "للنيراتزوري" في شباك مضيفه بنفيكا البرتغالي (2-0) في الدقيقة 51 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي أيضا، على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وهدف الجزائري إسماعيل بن ناصر، الذي قاد به فريقه ميلان للفوز على ضيفه نابولي (1-0) في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول "للديربي" الإيطالي الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وهدف الإسباني ماركو أسينسيو مهاجم فريق ريال مدريد، في مرمى ضيفه تشيلسي الإنجليزي (2-0) عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي أيضا، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بالعاصمة مدريد.

المصدر: twitter/ChampionsLeague 

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