ميلان يهزم نابولي بهدف جزائري.. والحسم على ملعب "دييغو مارادونا".. فيديو

حقق فريق ميلان فوزا ثمينا على ضيفه نابولي (1-0) في "الديربي" الإيطالي الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض "الروسونيري" بالفضل في هذا الانتصار للاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وأكمل نابولي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط وسطه الكاميروني أندري زامبو أنغويسا بحلول الدقيقة 74 من عمر اللقاء على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وسيتجدد المواجهة بين نابولي وميلان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، لحسم هوية المتأهل إلى دور الثمانية الكبار.

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وسيلعب المتأهل من "الديربي" الإيطالي بين ميلان ونابولي في الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونز ليغ" مع الفائز من المواجهة بين القطب الكروي الآخر لمدينة ميلانو إنترناسيونالي ومنافسه بنفيكا البرتغالي.

يذكر أن فريق إنتر ميلان خرج بفوز ثمين من ملعب مضيفه بنفيكا (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على "النور - Estadio da Luz" بالعاصمة لشبونة، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أيضا.

المصدر: RT