التشكيلة الأساسية "للديربي" الإيطالي في دوري الأبطال
يستضيف ملعب "جيوزيبي مياتزا" بمدينة ميلانو مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش "الديربي" الإيطالي، بين ميلان وضيفه نابولي، ضمن دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وسيبدأ الإيطالي ستيفانو بيولي (57 عاما) المدير الفني لفريق ميلان، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه نابولي:
11 محاربًا في الميدان 👊#ميلان_نابولي | #دوري_أبطال_أوروبا | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/yEQ707qhjy— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) April 12, 2023
بينما اختار الإيطالي لوتشيانو سباليتي (64 عاما) المدير الفني لنادي نابولي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه "الروسونيري":
📃 STARTING XI— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) April 12, 2023
Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Elmas, Kvaratskhelia
#MilanNapoli#UCL
💙 #ForzaNapoliSemprepic.twitter.com/dDOYd7XGfN
وسيلعب المتأهل من هذه المواجهة في الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونز ليغ" مع الفائز من المواجهة بين القطب الكروي الآخر لمدينة ميلانو إنتر ومنافسه بنفيكا البرتغالي.
يذكر أن فريق إنتر ميلان خرج بفوز ثمين من ملعب مضيفه بنفيكا (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على "النور - Estadio da Luz" بالعاصمة لشبونة، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أيضا.
المصدر: RT