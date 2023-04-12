التشكيلة الأساسية "للديربي" الإيطالي في دوري الأبطال

يستضيف ملعب "جيوزيبي مياتزا" بمدينة ميلانو مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش "الديربي" الإيطالي، بين ميلان وضيفه نابولي، ضمن دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ الإيطالي ستيفانو بيولي (57 عاما) المدير الفني لفريق ميلان، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه نابولي:

بينما اختار الإيطالي لوتشيانو سباليتي (64 عاما) المدير الفني لنادي نابولي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه "الروسونيري":

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وسيلعب المتأهل من هذه المواجهة في الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونز ليغ" مع الفائز من المواجهة بين القطب الكروي الآخر لمدينة ميلانو إنتر ومنافسه بنفيكا البرتغالي.

يذكر أن فريق إنتر ميلان خرج بفوز ثمين من ملعب مضيفه بنفيكا (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على "النور - Estadio da Luz" بالعاصمة لشبونة، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أيضا.

المصدر: RT