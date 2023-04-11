"نهائي" مبكر اليوم في دوري الأبطال.. التشكيلة الأساسية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء صوب ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين فريق مانشستر سيتي، وضيفه بايرن ميونخ الألماني.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الإسباني خيسوس خيل مانزانو (39 عاما) صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في ذهاب دور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (52 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، هذه الملحمة الكروية ضد فريقه السابق ضيفه العملاق البافاري، بالتشكيلة الأساسية التالية:

31- إيدرسون

6- ناثان أكي

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3- روبين دياز

25- مانويل أكانجي

5- جون ستونز

16- رودريغو

8- إلكاي غوندوغان

17- كيفن دي بروين

20- برناردو سيلفا

10- جاك غريليش

9- إيرلينغ هالاند.

إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 📝#السيتيpic.twitter.com/LVlt1AgPYO — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 11, 2023

بينما اختار الألماني توماس توخيل (49 عاما) المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونخ، التشكيلة التالية، لمواجهة مضيفه الإنجليزي:

27- يان سومر

2- دايوت أوباميكانو

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4- ماتياس دي ليخت

5- بنجامين بافار

6- جوشوا كيميتش

7- سيرج جنابري

8- ليون غوريتسكا

10- ليروي ساني

11- كينغسلي كومان

19- ألفونسو ديفيز

42- جمال موسيالا.

المصدر: RT