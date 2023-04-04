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جورجينا تعلق بعد أنباء الاعتداء على أطفال كريستيانو رونالدو في السعودية

الرياضة

جورجينا تعلق بعد أنباء الاعتداء على أطفال كريستيانو رونالدو في السعودية
instagram/georginagio
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ردت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على مزاعم الاعتداء على أبنائها في المدارس السعودية.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تعرض أحد أبناء الدون للضرب في المدرسة ومعاملته بطريقة سيئة، وهو ما نفته جورجينا بشكل قاطع.


وكتبت جورجينا، عبر خاصية "ستوري" على حسابها على "إنستغرام": "بعض التقارير نشرت أخبارا سلبية عن وضع أبنائي في المدرسة، أود أن أنوه أنها أخبار غير صحيحة بالمرة، أطفالنا يدرسون في مدرسة رائعة، ونقدر تماما العمل العظيم الذي يقدم لنا كعائلة وعلى المستوى الشخصي".

جورجينا تعلق بعد أنباء الاعتداء على أطفال كريستيانو رونالدو في السعودية
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وأضافت: "أطفالنا تعرفوا على أصدقاء ودودين، وسعداء للغاية في مدرستهم الجديدة في الرياض، لحسن حظنا دائما ما نحظى بتجارب رائعة في كل بلد وفي كل مدرسة".

واستطاعت جورجينا التكيف مع الحياة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن انتقلت مع رونالدو البالغ 38 عاما، للعيش في الرياض في يناير الماضي، عقب توقيعه عقود تمثيل العالمي لمدة موسمين ونصف، وانضم نجله الأكبر كريستيانو جونيور لأكاديمية النادي نفسه.

يذكر أن لدى رونالدو خمسة أطفال، وهم: كريستيانو جونيور، المولود عام 2010 من أم مجهولة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتوأمان إيفا وماتيو، المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا، وآلانا مارتينا، التي أنجبتها جورجينا في عام 2017، وطفلة أخرى في 18 أبريل 2022.

المصدر: instagram/georginagio

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