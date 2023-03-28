بالفيديو.. رد فعل لطيف من رونالدو تجاه طفل قلد طريقة احتفاله "Sii"

انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، في لقطة مميزة مع أحد الجماهير خارج الملعب.

وكان رونالدو في الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس أثناء إحدى مباريات النصر، ويظهر النجم البرتغالي وهو يتجه لمصافحة أحد الأطفال، الذي بادر بدوره بالاحتفال على طريقة رونالدو الشهيرة "Sii"، ليقوم الدون بتقبيل رأسه واحتضانه بعدها.

When you hit the 'Siuuu' in front of @cristiano 🙌💛



🎥 IG/55__jenan pic.twitter.com/9BzARHuUyb — 433 (@433) March 27, 2023

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ويعيش "صاروخ ماديرا" أفضل فتراته استقرارا بعدما مر بعام صعب رفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ يتألق مع العالمي في دوري روشن السعودي، وانعكس هذا على أدائه مع منتخب بلاده خلال التصفيات الحالية المؤهلة ليورو 2024، والتي منحته لقب عميد لاعبي العالم بعدما وصل لمباراته رقم 197 دوليا.

وشارك رونالدو مع النصر، في عشر مباريات منذ انضمامه له في الشتاء الماضي، سجل خلالها 9 أهداف وصنع اثنين.

يذكر أن النجم البرتغالي سجل 4 أهداف مع منتخب بلاده في المعسكر الحالي أمام ليشتنشتاين ولوكسمبورغ، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.