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تكريم ميسي بتمثال ورسائل من بيليه ومارادونا (فيديو)

الرياضة

تكريم ميسي بتمثال ورسائل من بيليه ومارادونا (فيديو)
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خرج ليونيل ميسي من ظل دييغو مارادونا عندما قاد الأرجنتين إلى لقب كأس العالم، واحتفل بوضع تمثاله إلى جوار تمثالي مواطنه وبيليه في متحف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول).

وتم الكشف عن تمثال بالحجم الطبيعي لميسي وهو يحمل كأس العالم في احتفال بمقر الكونميبول في باراغواي قبل إجراء قرعة كأس كوبا ليبرتادوريس الليلة الماضية.

وجه ميسي، الشكر من باراغواي، إلى مسؤولي الكونميبول، على حسن الاستقبال وتكريم منتخب بلاده، بعد حصد كأس العالم، معتبرا أنهم "لا يصدقون حقا ما يعني كونهم أبطال العالم".

وخلال التكريم، وجه الأسطورتان الراحلتان بيليه ومارادونا، باستخدام الهولوغرام، كلمات تقدير إلى ميسي.

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وقالت الصورة المجسمة لمارادونا مرتديا قميص التانغو رفقة بيليه "دع الآخرين يتحدثون أنك ستكون الأفضل في التاريخ كله. اليوم استمتع، أحبك كثيرا يا ليو".

وكان مركز المؤتمرات بالكونميبول، مسرحا لتكريم منتخب الأرجنتين الذي توج بكأس العالم، ليعيد لقب المونديال إلى أمريكا الجنوبية، بعد أن فازت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بها في النسخ السابقة.

المصدر: "وكالات"

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