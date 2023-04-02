ريال مدريد يستضيف بلد الوليد.. التشكيلة الأساسية

يستضيف ريال مدريد فريق بلد الوليد اليوم الأحد في الساعة (14:15) بتوقيت غرينتش، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي (63 عاما) المدير الفني لفريق ريال مدريد، هذه المواجهة ضد ضيفه بلد الوليد، بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- تيبو كورتوا

3- إيدير ميليتاو

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4- دافيد آلابا

8- توني كروس

9- كريم بنزيما

11- ماركو أسينسيو

12- إدواردو كامافينغا

17- لوكاس فاسكيز

18- أوريلين تشواميني

20- فينيسيوس جونيور

21- رودريغو.

في حين اختار الإسباني خوسيه روخو مارتين (55 عاما)، المدير الفني لفريق لنادي بلد الوليد التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الفريق الملكي:

ويشغل ريال مدريد، حامل اللقب، المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري "لا ليغا"، برصيد 56 نقطة، متأخرا بفارق 15 نقطة عن المتصدر برشلونة، الذي فاز على مضيفه إلتشي (4-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس السبت، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما يحتل نادي بلد الوليد المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

المصدر: RT