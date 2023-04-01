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برشلونة يكتسح إلتشي في عقر داره (فيديو)

الرياضة

برشلونة يكتسح إلتشي في عقر داره (فيديو)
AFP /M. RAMON
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خرج فريق برشلونة بفوز عريض من ملعب مضيفه إلتشي (4-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وأحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين للفريق الكتالوني، الأول والثالث في الدقيقتين (20، و66)، بينما وقع على الثنائية الأخرى كل من المهاجمين أنسو فاتي، وفيران توريس عند الدقيقتين (56، و70) على الترتيب.

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ورفع فريق برشلونة رصيده بعد هذا الفوز الرابع له على التوالي، إلى 71 نقطة، وعزز تربعه على عرش صدارة الدوري "لا ليغا"، مبتعدا بفارق 15 نقطة عن وصيفه ريال مدريد، الذي يستضيف نادي بلد الوليد يوم الأحد.

بينما تعرض نادي إلتشي بالهزيمة الثانية على التوالي، ويتذيل جدول الترتيب برصيد 13 نقطة فقط.

المصدر: RT 

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