ريال مدريد يستعرض عضلاته أمام بلد الوليد (فيديو)

ألحق فريق ريال مدريد هزيمة ساحقة بضيفه بلد الوليد (6-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح المهاجم البرازيلي مهرجان الأهداف لأصحاب الأرض في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بتوقيعه على ثلاثية في ظرف أقل من 7 دقائق (29 و32 و36) وهو أول "هاتريك" له في الشوط الأول والأسرع في مسيرته حتى الآن.

وأضاف الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الخامس بحلول الدقيقة 73، ومن ثم اختتم زميله لوكاس فاسكيز سداسية "الميرنغي" عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

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ورفع ريال مدريد، حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز إلى 59 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا"، مقلصا الفارق إلى 12 نقطة بينه وبين المتصدر برشلونة، الذي فاز بدوره على مضيفه إلتشي (4-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس السبت، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما تراجع نادي بلد الوليد إلى المركز الساس عشر على سلم الترتيب برصيد 28 نقطة.

المصدر: RT