كرواتيا تهزم تركيا في عقر دارها

خرج المنتخب الكرواتي بفوز ثمين من ملعب مضيفه التركي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

ويعود الفضل في انتصار منتخب كرواتيا، الفائز ببرونزية مونديال قطر 2022، للاعبه ماثيو كوفاتشيتش، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (20، و45) من زمن الشوط الأول للمباراة على ملعب "بورسا اتاتورك - Bursa Ataturk Stadyumu" بمدينة بورصا التركية.

وحقق منتخب كرواتيا باكورة انتصاراته في تصفيات "يورو 2024"، بعد سقوطه في فخ التعادل في عقر داره أمام نظيره الويلزي (1-1) يوم السبت الماضي، في الجولة الافتتاحية للتصفيات، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط يوتصدر ترتيب المجموعة الرابعة (D) متجاوزا بفارق الأهداف وصيفه الويلزي، الذي تغلب بدوره على ضيفه اللاتفي بهدف وحيد اليوم أيضا.

بينما تعرض منتخب تركيا للهزيمة الأولى، بعد فوزه على مضيفه الأرمني (2-1) يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط، ومن ثم منتخبا أرمينيا ولاتفيا، في المركزين الرابع والخامس من دون نقاط، بعد مباراة واحدة لكل منهما.

المصدر: RT