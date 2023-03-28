مفاجأة كبيرة في تصفيات "يورو 2024"

فجر منتخب إسكتلندا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ضيفه الإسباني (2-0) مساء يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار الكبير للاعب سكوت مكتوميناي، الذي أحرز هدفي بلاده عند الدقيقتين (7 و51) من عمر المباراة على ملعب "هامبدن بارك - Hampden Park" بمدينة غلاسكو.

وحقق منتخب اسكتلندا انتصاره الثاني على التوالي في تصفيات "يورو 2024"، بعد الأول على ضيفه القبرصي (3-0) يوم السبت الماضي، في الجولة الافتتاحية للتصفيات، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وينفرد بصدارة المجموعة الأولى (A)، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه الإسباني.

ويشغل منتخب جورجيا المركز الثالث برصيد نقطة، حصل عليها إثر تعادله مع ضيفه النرويجي (1-1) مساء يوم الثلاثاء أيضا، وتراجع الأخير إلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة أيضا، من مباراتين.

وتتذيل قبرص ترتيب المجموعة من دون رصيد.

المصدر: RT