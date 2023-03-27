بعد وجبة سحور لبعثة المغرب.. الشرطة الإسبانية توقف عامل فندق

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عامل في أحد فنادق مدريد، بعد نشره تعليقات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي عن المنتخب المغربي لكرة القدم الذي يقيم في الفندق.

وقالت متحدثة باسم شرطة بلدية مدريد إن المواطن الإسباني البالغ من العمر 27 عاما أوقف في الفندق قرابة منتصف ليل الأحد، وإنه يواجه اتهامات محتملة بارتكاب جرائم كراهية.

وأضافت أنه تم إرسال الشرطة بعد شكوى من مديري الفندق بشأن التعليقات العنصرية المنشورة على الإنترنت، من دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية صورا زعمت أن الرجل نشرها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وتظهر عددا من أعضاء المنتخب المغربي في غرفة الطعام بالفندق مصحوبة بتعليقات عنصرية.

وأفادت وسائل الإعلام بأن العامل حذف لاحقا المنشورات من حسابه على "إنستغرام" واعتذر قبل القبض عليه.

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وأثارت التقارير حول المنشورات غضبا في المغرب الذي انضم في وقت سابق من الشهر الحالي الى إسبانيا والبرتغال في ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.

وتوجه المنتخب المغربي، رابع مونديال قطر 2022، وبعد فوزه الودي التاريخي على البرازيل (2-1) السبت الماضي، في مدينة طنجة، توجه إلى العاصمة مدريد، لخوض مباراة ودية ضد البيرو اليوم الثلاثاء، على ملعب "واندا متروبوليتانو" معقل نادي أتلتيكو مدريد.

المصدر: "AFP"