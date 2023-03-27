رسميا.. ثاني منتخب عربي إلى كأس أمم إفريقيا (فيديو)

ضمن منتخب الجزائر تأهله إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023" مبكرا، بعد فوزه على النيجر (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة للتصفيات.

ويدين منتخب "محاربي الصحراء" بالفضل في انتصاره لمهاجمه بغداد بونجاح ، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا عند الدقيقة السادسة من بداية المباراة على ملعب رادس، بالعاصمة التونسية.

هدف بغداد بونجاح + اسيست رياض محرز 💚 pic.twitter.com/21JDW7Lqhu — 𝑨𝒃𝒅𝒆𝒍𝒇𝒂𝒕𝒕𝒂𝒉 𝑨𝒍𝒈 🇩🇿 (@Khechana7) March 27, 2023

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الرابع على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة السادسة (F) بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن وصيفه التنزاني، الذي يستضيف منتخب أوغندا غدا الثلاثاء، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

🇩🇿 الجزائر تحجز مقعدها في كوت ديفوار ✈️



الثعالب إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 للمرة العشرين في تاريخها 🏆#TotalEnergiesAFCONQ2023 | @LesVertspic.twitter.com/xEQbAWcrwg — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 27, 2023

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وحجز منتخب الجزائر بذلك مقعدا له في نهائيات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"، وذلك للمرة العشرين في تاريخه، ويصبح ثاني منتخب عربي وإفريقي يبلغ نهائيات النسخة المقبلة لبطولة القارة السمراء، بعد جاره المغربي.

بينما تعرض منتخب النيجر للهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المرتبة الثالثة على سلم الترتيب برصيد نقطتين، ومن ثم أوغندا في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

المصدر: RT