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رسميا.. ثاني منتخب عربي إلى كأس أمم إفريقيا (فيديو)

الرياضة

رسميا.. ثاني منتخب عربي إلى كأس أمم إفريقيا (فيديو)
Globallookpress /Kepseu
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ضمن منتخب الجزائر تأهله إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023" مبكرا، بعد فوزه على النيجر (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة للتصفيات.

ويدين منتخب "محاربي الصحراء" بالفضل في انتصاره لمهاجمه بغداد بونجاح ، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا عند الدقيقة السادسة من بداية المباراة على ملعب رادس، بالعاصمة التونسية.

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الرابع على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة السادسة (F) بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن وصيفه التنزاني، الذي يستضيف منتخب أوغندا غدا الثلاثاء، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

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وحجز منتخب الجزائر بذلك مقعدا له في نهائيات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"، وذلك للمرة العشرين في تاريخه، ويصبح ثاني منتخب عربي وإفريقي يبلغ نهائيات النسخة المقبلة لبطولة القارة السمراء، بعد جاره المغربي.

بينما تعرض منتخب النيجر للهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المرتبة الثالثة على سلم الترتيب برصيد نقطتين، ومن ثم أوغندا في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

المصدر: RT 

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