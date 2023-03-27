منتخب الجزائر ضيفا ثقيلا على النيجر.. ومفاجآت كبيرة في التشكيلة الأساسية

يحل المنتخب الجزائري ضيفا ثقيلا على النيجر مساء اليوم الاثنين لخوض المباراة المرتقبة بينهما، في الجولة الرابعة لدور المجموعات ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة (F).

واختار المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي (47 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لـ"محاربي الصحراء"، التي شهدت وجود العديد من الوجوه الجديدة:

1- مصطفى زغبة

23- كيفن دانيال غويتون

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15- جوان حجام

21- رامي بن سبعيني

4- محمد أمين توغاي

6- رامز زروقي

22- إسماعيل بن ناصر

7- رياض محرز

20- فارس شايبي

11- إندي ديلور

9- بغداد بونجاح.

يذكر أن مباراة الذهاب بين المنتخبين انتهت بفوز الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد، يوم الجمعة الماضي.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة السادسة (F) بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بفارق 5 نقاط عن وصيفه التنزاني، الذي يستضيف منتخب أوغندا غدا الثلاثاء، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما يشغل منتخب النيجر المرتبة الثالثة برصيد نقطتين، ومن ثم أوغندا في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

المصدر: "twitter.com/lesverts"