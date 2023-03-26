إنجاز تاريخي.. أول منتخب عربي يفوز على البرازيل (فيديو)

حقق المنتخب المغربي فوزا تاريخيا على نظيره البرازيلي (2-1)، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء يوم السبت، على الملعب الكبير في مدينة طنجة المغربية.

وحملت ثنائية المغرب بصمة كل من اللاعبين سفيان بوفال، وعبد الحميد صابري في الدقيقتين (29، و79) على الترتيب.

بينما سجل البرازيلي كاسيميرو هدف "السيليساو" اليتيم عند الدقيقة 67 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، أخفق حارس المرمى المغربي ياسين بونو في التعامل معها.

ونجح المغرب "أسود الطلس" بذلك في أول اختبار له بعد المشاركة التاريخية في بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وتأهله للدور نصف النهائي للمونديال، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور.

كما بات المغرب أول منتخب عربي يفوز على نظيره البرازيلي، وثاني منتخب من القارة السمراء، بعد الكاميرون، الذي تغلب على "السيليساو" في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر.

ويتصدر منتخب البرازيل، الذي سبق له التتويج بكأس العالم خمس مرات (رقم قياسي)، تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات، بينما يحتل منتخب المغرب المركز 11 في التصنيف العالمي.

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يذكر أن منتخب المغرب "أسود الأطلس" خسر مرتين أمام "السيليساو" البرازيلي، عام 1997 خلال مباراة ودية، وبعد ذلك بعام في دور المجموعات لمونديال فرنسا 1998.

وقد أصبح المنتخب المغربي أول المتأهلين رسميا إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي تستضيفها كوت ديفوار "ساحل العاج" مطلع عام 2024، "ساحل العاج"، وذلك بعد تعادل منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا (2-2) مساء الجمعة الماضي.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الحادية عشرة برصيد 6 نقاط، بعد استبعاد منتخب زيمبابوي، بسبب إيقاف اتحاد الكرة هناك من قبل الـ"فيفا"، ويليه منتخبا جنوب إفريقيا وليبيريا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

المصدر: RT