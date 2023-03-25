البرازيلي فينيسيوس "يغازل" جماهير المغرب

واصل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مغازلة الجماهير المغربية، قبل المباراة الدولية الودية المرتقبة بين "أسود الأطلس" و"راقصي السامبا"، مساء اليوم السبت، على ملعب طنجة.

وكتب فينيسيوس "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" يوم أمس الجمعة، قال فيها: "غدا أراكم يا مغاربة"، مما ترك موجة تفاعل كبيرة من جانب أنصار الأسود.

وأشارت تعليقات الجمهور المغربي على "تغريدة" فينيسيوس، بأنه سيحظى بنفس الترحيب الذي ناله خلال منافسات مونديال الأندية الشهر الماضي، في صفوف ريال مدريد المتوج باللقب.

وأطلق فينيسيوس، مجموعة من الـ"تغريدات" منذ حلوله بالمغرب، أظهر من خلالها تقديره البالغ للمغرب، حيث قال "لقد رأيت شغف المغرب بكرة القدم.. الحشد الذي كان معي ولمصلحتي كان مميزا.. شكرا لكم".

وأظهرت الجماهير المغربية، الدعم والمساندة لنجم ريال مدريد في معركته ضد العنصرية بالدوري الإسباني.

وكان المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، قد طالب جماهير "أسود الأطلس" بعدم الهتاف ضد لاعبي البرازيل، وتحديدا أثناء عزف النشيد الوطني لهم.

يذكر أن المنتخب المغربي أصبح أول المتأهلين رسميا إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي ستقام في بداية العام المقبل، في كوت ديفوار "ساحل العاج"، وذلك بعد تعادل منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا (2-2) مساء أمس الجمعة.

المصدر: وسائل إعلام