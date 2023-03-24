رسميا.. منتخب عربي أول المتأهلين لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023

تأهل المنتخب المغربي رسميا إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023 في كوت ديفوار، وذلك بعد تعادل منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا (2-2) مساء يوم الجمعة.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الحادية عشرة برصيد 6 نقاط، بعد استبعاد منتخب زيمبابوي، بسبب إيقاف اتحاد الكرة هناك من قبل الـ"فيفا"، وتعادل منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وأصبح منتخب "أسود الأطلس" أول المتأهلين لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في بداية العام المقبل، في كوت ديفوار "ساحل العاج".

ويستعد المنتخب المغربي، لمواجهة ودية قوية، أمام ضيفه البرازيلي، مساء اليوم الأحد، في مدينة طنجة.

المصدر: RT