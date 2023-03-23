كريستيانو رونالدو يعلق على مستوى الدوري السعودي

أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، بالقوة التنافسية في دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، على حسابه على "تويتر": "الدوري السعودي تنافسي للغاية".

وتابع: "دوري روشن السعودي ليس مثل الدوري الإنجليزي الممتاز.. لن أكذب، لكنه دوري فاجأني بشكل إيجابي".

Cristiano Ronaldo on Al Nassr move: “Saudi’s is very competitive league. It's not Premier League, I'm not going to lie, but it's a league that left me positively surprised” 🇸🇦🤝🏻



“In 5,6,7 years, if they continue with the plan, it will be the 4th, 5th league in the world”. pic.twitter.com/Yy4BcRLJ1A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2023

وأضاف: "خلال 5 أو 6 أو 7 سنوات، إذا استمروا في تطبيق الخطة الحالية، سيكون الدوري السعودي، الرابع أو الخامس على مستوى العالم".

ويلعب كريستيانو رونالدو ضمن صفوف فريق النصر السعودي بعقد مدته عامان ونصف، بعدما انتقل إليه في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد كريستيانو رونالدو قبل كأس العالم 2022، بسب إجراء صاروخ ماديرا لحوار تلفزيوني انتقد خلاله إدارة النادي والجهازين الفني الحالي والسابق.

المصدر: "وكالات"