لم يتنافس يوما مع الرجال.. متحول جنسي يشارك في سباقات السيدات ويفوز بلقبه الثامن (فيديو)

سجل متسابق متحول جنسيا يدعى فالنتينا بيتريلو ويبلغ 50 عاما، رقما قياسيا جديدا بعد فوزه بلقبه الثامن في منافسة بطولة الماسترز الإيطالية في أنكونا.

وشارك فالنتينا بيتريلو، في سباق 200 متر للسيدات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 54 عاما.

وكان ماركو ألكياتور، الخبير الإحصائي الرياضي، حاضرا في البطولة لرصد أداء بتريلو وعلق أن "براعة بيتريلو في المنافسات الرياضية النسائية بالكاد تستحق الثناء، مشيرا إلى أنه لو تنافس بتريلو في سباق الرجال الموازي، لم يكن ليصل حتى على المراكز العشرة الأولى".

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بعد فوز بتريلو، أعربت المتسابقة صاحبة المركز الثاني عن خيبة أملها من النتائج. وكانت كريستينا سانولي قريبة من أن تحتل المرتبة الأولى وتحقق رقما قياسيا في سباق الجري للسيدات، لو لم يكن بيتريلو مشاركا في المنافسة.

في 16 مارس، انتقد بتريلو معارضيه مرة أخرى في منشور على "فيسبوك"، وساوى فيه انتقاد وجوده في الرياضات النسائية بالنازية، وأخبر منتقديه بأنهم "على نفس مستوى هتلر".

المصدر: libertepolitique