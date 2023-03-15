بنزيما يعادل رقم الأسطورة راموس

عادل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد رقم قائد "الميرينغي" السابق سيرخيو راموس، بمشاركته في مباراة ليفربول اليوم الأربعاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت التشكيلة الأساسية لريال مدريد عودة كريم بنزيما، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباراة الأخيرة ضد إسبانيول ضمن الدوري الإسباني "لا ليغا".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما يشارك في مباراته رقم 129 ضمن دوري الأبطال بقميص "الميرينغي"، ليعادل رقم قائد الفريق الملكي السابق سيرجيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

ويتقاسم بنزيما مع راموس المركز الثالث أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ دوري الأبطال مع الفريق الملكي، بعد المهاجم راؤول غونزاليس (130 مباراة)، وحارس المرمى الأسطورة إيكر كاسياس (150 مباراة).

المصدر: وكالات