بشعار الـ"ريمونتاندا".. ليفربول يحل ضيفا على ريال مدريد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "سانتياغو برنابيو" اليوم الأربعاء، لمتابعة اللقاء المنتظر بين ريال مدريد الإسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الألماني فيليكس تسفاير (41 عاما) صفارة بداية هذه المباراة الهامة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي (63 عاما)، المدير الفني لريال مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، روديغر، ناتشو

خط الوسط: كامافينغا، توني كروس، لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، بنزيما، فالفيردي.

بينما وضع الألماني يورغن كلوب (55 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الملكي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو – جيمس ميلنر - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز – ديوغو جوتا.

إليكم تشكيلة الريدز في مواجهة الليلة 📋👊#مدريد_ليفربولpic.twitter.com/WI1Fxmg5XG — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 15, 2023

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وكان ريال مدريد قد وضع قدما في الدور ربع النهائي "للتشامبيونز ليغ" بفوزه العريض على ضيفه ليفربول في عقر داره (5-2) في مباراة الذهاب التي جرت بينهما مساء يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضي، على ملعب "أنفيلد".

بينما يحتاج فريق ليفربول لتحقيق معجزة كروية و"ريمونتادا" تاريخية شبه مستحيلة، لتعويض هزيمته الكبيرة، خاصة وأن اللقاء سيقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد.

المصدر: twitter/realmadrid/LFC